Чем полезен суп?

«Ешь суп! Он полезный», — эта фраза знакома всем с детства. Если вы до сих пор не согласны с данным утверждением, или для вас суп не относится к ежедневным блюдам, читайте наш материал.
- У супа сбалансированный состав. Основу большинства супов составляют овощи. Здесь вполне можно экспериментировать со вкусами, добавляя различные виды капусты и корнеплодов. При этом витамины хоть и вывариваются, но всё равно частично остаются в бульоне. Полезны супы на основании круп (перловая, пшённая, гречневая) и бобовых. Супы с бобовыми — отличный вариант, чтобы включить эту полезную культуру в свой рацион.
- Супы легко усваиваются. При ряде заболеваний, например, желудочно-кишечного тракта, вредно употреблять сырые овощи. Дети и пожилые люди не всегда могут есть салаты из свежих овощей. Зато суп таким людям как раз подойдёт.
- Летом — освежает, зимой — согревает. Недаром у нас есть особые, сезонные варианты супов. Летом, в жару — это знаменитая окрошка, холодный свекольник, или изысканный гаспаччо. А зимой, наоборот, хочется тёплой еды и суп станет отличным решением.
- Утоляет голод при малой калорийности. В порции супа (примерно 300 мл), в зависимости от состава, может быть от 80 до 200 ккал. При этом порция, за счёт объёма жидкости, может стать полноценным приемом пищи.
- Разнообразие рациона. Супы могут быть овощными, мясными, рыбными, молочными и даже сладкими.
Полезные советы по приготовлению супов:
- Используйте только натуральные ингредиенты и приправы.
- Контролируйте количество добавленной соли. Старайтесь готовить без использования консервов.
- Для снижения калорийности и лучшей усваиваемости готовьте супы на овощном бульоне и без предварительной обжарки продуктов. Откажитесь от супов с добавлением сосисок, колбасы, копчёностей.
- Экспериментируйте с ингредиентами. Пробуйте добавлять продукты, которые в обычной жизни не едите, например, чечевицу, булгур или сельдерей.
- Полезнее всего свежеприготовленный суп.
- Овощи в первых блюдах желательно варить не дольше 15-ти минут для сохранения в них питательных веществ.
https://cmpmait.ru/materials/view/chem-polezen-sup-5285