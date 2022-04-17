Чем полезен суп?

«Ешь суп! Он полезный», — эта фраза знакома всем с детства. Если вы до сих пор не согласны с данным утверждением, или для вас суп не относится к ежедневным блюдам, читайте наш материал.

У супа сбалансированный состав. Основу большинства супов Основу большинства супов составляют овощи . Здесь вполне можно экспериментировать со вкусами, добавляя различные виды капусты и корнеплодов. При этом витамины хоть и вывариваются, но всё равно частично остаются в бульоне. Полезны супы на основании круп (перловая, пшённая, гречневая ) и бобовых. Супы с бобовыми — отличный вариант, чтобы включить эту полезную культуру в свой рацион. Супы легко усваиваются. При ряде заболеваний, например, При ряде заболеваний, например, желудочно-кишечного тракта , вредно употреблять сырые овощи. Дети и пожилые люди не всегда могут есть салаты из свежих овощей. Зато суп таким людям как раз подойдёт. Летом — освежает, зимой — согревает. Недаром у нас есть особые, сезонные варианты супов. Летом, в жару — это знаменитая окрошка, холодный Недаром у нас есть особые, сезонные варианты супов. Летом, в жару — это знаменитая окрошка, холодный свекольник , или изысканный гаспаччо. А зимой, наоборот, хочется тёплой еды и суп станет отличным решением. Утоляет голод при малой калорийности. В порции супа (примерно 300 мл), в зависимости от состава, может быть от 80 до 200 ккал. При этом порция, за счёт объёма жидкости, может стать полноценным приемом пищи. Разнообразие рациона. Супы могут быть овощными, мясными, рыбными, Супы могут быть овощными, мясными, рыбными, молочными и даже сладкими.

Полезные советы по приготовлению супов:

Используйте только натуральные ингредиенты и приправы.

Контролируйте количество добавленной соли . Старайтесь готовить без использования консервов.

Для снижения калорийности и лучшей усваиваемости готовьте супы на овощном бульоне и без предварительной обжарки продуктов. Откажитесь от супов с добавлением сосисок, колбасы, копчёностей.

Экспериментируйте с ингредиентами. Пробуйте добавлять продукты, которые в обычной жизни не едите, например, чечевицу , булгур или сельдерей

Полезнее всего свежеприготовленный суп.

Овощи в первых блюдах желательно варить не дольше 15-ти минут для сохранения в них питательных веществ.

https://cmpmait.ru/materials/view/chem-polezen-sup-5285