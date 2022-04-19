В Роспотребнадзоре предложили заменить импортные продукты в школьном меню

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В образовательных организациях России возможно провести ревизию меню – заменить импортную продукцию на отечественную, сообщила начальник отдела организации санитарного надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская.

«На сегодняшний день, наверное, как предложение, провести в образовательных организациях ревизию имеющихся меню. Может быть, уменьшить то разнообразие, которого мы пытались добиваться… Заменить импортную продукцию типа банановые, цитрусовые и прочие на отечественную продукцию. Но меню детей должно быть все-таки разнообразным. Должно включать и овощи, и мясо, и фрукты. Но пересмотреть меню… на сегодняшний день возможно «, — сказала Яновская в ходе круглого стола «Импортозамещение в школьном питании».