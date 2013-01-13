Жирная рыба в детском меню влияет на успеваемость школьников

Рыба, яйца и мясо влияют на развитие мозга. К такому выводу пришли британские ученые.

Чтобы у ребенка не было проблем с успеваемостью, а позже с адаптацией во взрослой жизни ученые советуют родителям давать своим чадам больше рыбы, яиц, мяса и водорослевых пищевых добавок, так как в них содержится большое количество докозагексаеновой кислоты (ДГК), которая существенно влияет на зрение, а также на развитие и формирование мозга.

Ученые доказали, что подобная диета способствует улучшению успеваемости у детей школьного возраста, сообщает Kedem.

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Самым лучшим источником ДГК является жирная рыба, так как полученная из нее кислота отлично усваивается. Особое внимание стоит обратить на лосося и атлантическую сельдь и непременно включить их в детское меню.

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Рыба содержит высококачественный белок, много витаминов и минералов, омега-3 жирных кислот. Поступление этих веществ в организм особенно важно во время роста и развития ребенка.

По пищевым параметрам рыба не уступает мясу. Некоторые сорта рыбы содержат больше белка. К тому же питательные вещества из рыбы усваиваются быстрее. Получать полезные жиры можно также в капсулах, при необходимости рыбий жир можно заменить льняным маслом.