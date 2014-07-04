Будущим мамам рекомендуют есть рыбу не менее трех раз в неделю

Рыбу и морепродукты беременные и кормящие женщины, а также маленькие дети должны есть не менее трех раз в неделю, а общий их вес в недельном рационе, в пересчете с принятых в США унций, должен составлять 220-350 граммов.

Такие данные содержатся в проекте новых рекомендаций, подготовленных Агентством по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (FDA) и Агентством по охране окружающей среды (EPA).

К сожалению, бесспорно полезная для здоровья морская рыба у народов, живущих вдали от побережья, не входит в число основных продуктов питания. В частности, FDA отмечает, что потребление даров моря недостаточно у будущих матерей, кормящих женщин и детей.

Рыба содержит высококачественный белок, много витаминов и минералов, омега-3 жирных кислот, а насыщенных жиров в большинстве морепродуктов мало. Поступление этих веществ в организм особенно важно во время роста и развития ребенка, в том числе, еще в утробе матери. Богаты омега-3 атлантический лосось, анчоусы, макрель (не королевская), тунец, сардины, устрицы, мидии.

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В FDA отмечают, что часть морепродуктов загрязнена солями тяжелых металлов. Поэтому при составлении перечня рыбы и морепродуктов, рекомендованных в пищу, учитывалась не только их питательная ценность, но и среднее содержание метилртути, отрицательно воздействующей на нервную систему.

По данным FDA, минимум вредного вещества содержится в креветках, моллюсках, атлантическом лососе, сайде, треске и зубатке. Официально не рекомендованные к потреблению виды рыб — акула, гребнеголов из Мексиканского залива, рыба-меч и королевская макрель.

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FDA напоминает, что рыбу необходимо термически обрабатывать. Если рыба выловлена самостоятельно, рекомендуется удостовериться, что она жила в чистом водоеме. Обычно такая информация доступна на локальных природоохранных ресурсах. Если же нет, и принято решение непременно эту рыбу съесть, то необходимо постараться ее почистить, удалить жир, внутренние органы и кожу.

Ирина Невинная

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