Большие и маленькие школы: какую выбрать для ребенка?

Что значит большая или маленькая школа

Все определяется количеством учеников. Если мы говорим о городских школах, то большая — это от двух тысяч детей и больше, несколько классов в каждой параллели. Раньше таких было очень мало, но за последние десять лет система образования сильно изменилась.

В Москве и некоторых других российских регионах уже прошла массовая реорганизация школ. Они объединялись друг с другом двумя способами:

Слияние.

Когда школы как юридические лица прекращают свое существование и остается одно новое юрлицо, с новым номером и названием. Присоединение.

Когда несколько школ присоединяются к одной конкретной школе, которая сохраняет свой номер и название. Такие реорганизованные школы принято называть образовательными комплексами. У них единая структура управления, единый бюджет, один директор. В образовательных комплексах много классов в параллели, профилей обучения в старшем звене и в целом много всего полезного и интересного для развития ребенка.

Объединялись в единые комплексы школы по-разному, и это важно знать и понимать родителям.

Первая модель предполагала, что титульная школа, которая стала во главе объединения, и те, которые к ней присоединились, сохранят свою автономность в укладе и содержании обучения. А значит, качество образования в них будет разным.

Пример:

Всех вокруг себя объединила известная в городе физико-математическая школа для одаренных детей. Присоединившиеся учреждения — это обычные микрорайонные школы. Вероятнее всего, в каждой из них после реорганизации все останется по-старому. Даже если ваш ребенок окажется в этом образовательном комплексе, то он вряд ли получит отличное образование в элитных физматклассах, если попадет не в головное здание.

Вторая модель — это объединение нескольких небольших школ, которые используют синергетический эффект и грамотно перераспределяют ресурсы. Их цель — создать школу с единым образовательным пространством и максимально повысить эффективность учебного процесса на всех площадках.

Таких школ мало, и, как правило, это образовательные мини-комплексы на тысячу или максимум — две тысячи учащихся. Им сложнее бороться за высокие места в рейтингах, зато все подразделения, которые входят в комплекс, обеспечивают равные условия по обучению и воспитанию. Там нет «элитных» профильных классов, куда даже внутри комплекса принимают по строгому отбору, но есть условия, чтобы раскрыть таланты и способности разных учеников.

Особенности больших и маленьких школ

Рейтинг

Крупные школы — это образовательные учреждения в верхней части официальных рейтингов и рэнкингов школ, поскольку, чем больше выпускных классов в параллелях, тем больше рейтинговых баллов. Просто правила арифметики. Выше место в рейтинге — больше наград школе, больше объем дополнительного финансирования, грантов и наград для членов педагогического коллектива.

Если школа маленькая, то и арифметически подсчитанных баллов она получит меньше. Это обидно для образовательных учреждений, которые очень хорошо работают с детьми, но не имеют возможности набрать нужное количество баллов.

Коммуникация

В большой школе директор и его заместители вряд ли будут знать в лицо всех учеников и их родителей. Любой возникший вопрос будет решаться долго, по иерархической должностной лестнице. Сначала он пойдет от классного руководителя к главному администратору того подразделения школы, где учится ваш ребенок, от него — к заместителю директора школы и только потом — к директору.

В маленьких школах гораздо меньшая дистанция власти, все друг друга знают. Поэтому гораздо проще наладить горизонтальные и вертикальные связи, обеспечить нормальную коммуникацию с родителями. В маленьких школах, как правило, трепетно берегут и передают традиции, сохраняется уклад, на чем строится вся воспитательная работа. В таких образовательных учреждениях намного комфортнее особым детям.

Но минус в том, что маленькие школы не выдают учредителю те показатели, по которым он судит об их успешности. Поэтому у них недостаточно стабильная позиция на фоне других образовательных учреждений. Учредитель может сменить директора (он же не обеспечивает достижение нужных показателей!), школу могут объединить с какой-то другой и так далее. В общем, счастье может быть недолгим.

Наполняемость классов

И в больших, и в маленьких школах, особенно если они очень популярны у родителей, классы могут быть переполнены.

С экономической (бюджетной) точки зрения, государственным школам важно иметь в классе не менее 25 учеников. Но верхняя планка ограничивается только размером кабинетов, количеством парт и выносливостью учителей. Поэтому встречаются классы, в которых учатся по 35-37 детей.

В начальном и среднем звене количество детей в классе — это особенно критично. Все ученики разные, иногда достаточно одного-двух шумных и непоседливых учеников, чтобы дисциплина на уроке была нулевая. В целом очень большая наполняемость классов — это:

высокая эмоциональная нагрузка для детей, которые не привыкли к толпе;

постоянный шумовой фон на уроках и переменах, который приводит к истощению нервной системы у особо чувствительных учеников;

проблемы с организацией питания большого количества детей в школьной столовой , с организацией занятий физкультурой;

невозможность отдохнуть в коридорах и школьных рекреациях на переменах и так далее.

Мы говорим о больших и маленьких государственных школах. А что с частными? Они тоже бывают разного размера, и количество учащихся влияет на те же факторы развития и уклада. Только в этой ситуации добавляется еще один вопрос — стоимость обучения.

Марина Моисеева, кандидат педагогических наук, бывший директор московской школы № 1540 и автор книги «Как выбрать школу для ребенка», рассказывает о плюсах и минусах больших и маленьких школ.

https://pedsovet.org/article/bolsie-i-malenkie-skoly-kakuu-vybrat-dla-rebenka