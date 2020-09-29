Как найти работу молодой маме

«Никак не могу устроиться на работу — не берут, потому что есть маленький ребёнок», — жалуются молодые мамы на различных интернет-форумах и в кругу друзей. Действительно, далеко не все работодатели готовы проявлять лояльность по отношению к сотруднице, имеющей ребёнка. Но так ли безрадостны перспективы женщин с детьми?

Советы молодым мамам, не желающим превращаться в отчаянных домохозяек, дают специалисты Superjob.ru.

Рынок труда на стороне материнства

Для начала нужно расстаться с мифом о том, что, имея маленького ребёнка, трудоустроиться очень сложно. По данным исследования Superjob.ru, лишь 6% работодателей избегают брать на работу женщин, состоящих в браке и имеющих детей. Замужним дамам без детей приходится гораздо сложнее – им не рады 16% российских работодателей, полагающих, что не пройдёт и полугода, как женщина задумается о пополнении семьи. Так что вооружитесь оптимизмом и запаситесь терпением – Ваше положение не так печально, как принято считать.

Судьбоносный выбор

В первую очередь стоит определиться, на что Вы готовы ради покорения карьерных вершин? Не секрет, что для профессионального роста в солидной компании недостаточно работать восемь часов в день. Готовность быть на связи в нерабочее время, переработки, а возможно, и командировки – вот чего ждут работодатели от специалистов, претендующих на карьерный рост и высокий доход. И хотя Трудовой кодекс однозначно на Вашей стороне, стоит взвесить все «за» и «против», прежде чем с головой окунаться в построение карьеры. Не исключено, что чувство вины перед ребёнком, оставленным на бабушек и нянь, окажется сильнее удовлетворения от работы и высокой зарплаты. Впрочем, есть множество положительных примеров, когда организованная мама успевает и в офис, и в детский сад.

Вариант первый: полная занятость в офисе

Как бы там ни было, необязательно искать работу с возможностью быстрого карьерного роста. Устроиться в надёжную компанию по специальности тоже дорогого стоит. Определившись, кто будет заботиться о ребёнке в Ваше отсутствие – муж, бабушка, няня или детский сад, приступайте к поискам работы.

Для начала освежите свои знания по специальности. Скорее всего, они несколько устарели, пока вы занимались семьёй. Просматривая объявления о вакансиях, обращайте внимание на новые требования к специалистам Вашего профиля. Вы должны иметь чёткое представление о том, что изменилось в Вашей сфере. Читайте специальную литературу, общайтесь в профессиональных сообществах в интернете. Если это необходимо, освежите знание иностранных языков.

При составлении резюме в графе «Семейное положение» укажите, что за ребёнком есть кому присмотреть кроме Вас. Такая информация поставит Вас на один уровень с другими кандидатами на вакансию.

На собеседовании важно подчеркнуть два момента. Во-первых, несмотря на вынужденный перерыв в работе, Вы остались профессионалом – читаете специализированную периодику, прошли курсы повышения квалификации, общаетесь с бывшими коллегами и т. д. Во-вторых, у Вас есть надёжные помощники в воспитании ребёнка и Вам не придётся часто брать больничные.

Сократить время на дорогу

Ежедневно экономить два-три часа можно, устроившись на работу недалеко от дома. Сегодня многие компании из финансовых соображений предпочитают арендовать офис не в центре города, а в спальных районах. Узнайте, какие организации расположены в Вашем районе, и рассмотрите возможности трудоустройства в них.

В резюме обязательно укажите район Вашего проживания: кандидат, живущий недалеко от офиса, будет рассмотрен как потенциально более лояльный компании. Подчеркните это и на собеседовании, чтобы получить преимущество перед другими соискателями.

Вариант второй: работа на дому

Если постоянная разлука с ребёнком не для Вас, стоит пойти по другому пути, то есть работать дома. Удалённая работа (специалист находится в штате компании, но работает из дома), работа с гибким графиком, а также фриланс – неплохие варианты трудоустройства для молодых мам. Преимущества этих видов занятости оценили многие веб-дизайнеры, журналисты, программисты и прочие сотрудники, чьё постоянное присутствие в офисе не является необходимостью. Правда, налицо и минусы такой работы – меньшая вероятность карьерного роста, нехватка профессионального общения, а в случае с фрилансом ещё и нестабильность заработка.

В Рунете существует множество сайтов по поиску фриланса и временной работы. Поддерживайте связи с бывшими коллегами, возможно, они подскажут Вам, где есть потребность в выполнении разовых работ по Вашему профилю. Не забывайте и о юридической стороне вопроса: объёмы и сроки выполнения разовой работы необходимо фиксировать в договоре (подряда или оказания услуг), равно как и зарплату.

Вариант третий: госучреждение

Организации, в которых переработки не являются нормой жизни, всё ещё существуют. Это госучреждения. Например, многие молодые мамы устраиваются работать в детский сад, который посещают их дети.

На собеседовании, отвечая на вопрос о том, почему Вы хотите получить эту работу, подчеркните свой профессиональный интерес к вакансии и откровенно скажите, что работа по двенадцать часов в сутки сейчас не для Вас, но при этом Вы человек организованный и успеваете справляться с профессиональными задачами в пределах регламентированного рабочего времени.

Скорее всего, зарплата в госучреждении будет ниже, чем в среднем по рынку, зато уходить с такой работы Вы сможете в 5-6 часов вечера, да и к периодическим больничным там будут относиться спокойнее.

Немного о правах

Но какую бы форму работы ни выбрала молодая мама, необходимо знать, что российское законодательство содержит немало норм, призванных защитить её интересы. Так, статья 64 Трудового кодекса РФ запрещает отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, связанным с наличием детей. Если подобное с Вами произошло, Вы имеете право потребовать от работодателя официальный письменный отказ и обжаловать его в суде.

Работающим мамам каждые три часа полагаются получасовые перерывы для кормления ребёнка до полутора лет (статья 258). По желанию женщины время кормлений может быть суммировано и перенесено на начало или конец рабочего дня или присоединено к обеденному перерыву.

Согласно статье 259 Трудового кодекса, отправлять в командировки, привлекать к сверхурочной работе, работе в выходные и праздничные дни, а также в ночное время женщину, имеющую ребёнка до трёх лет, можно только с её письменного согласия.

https://www.superjob.ru/pro/5081/